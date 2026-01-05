La Cabalgata de Reyes de Salamanca vuelve a envolver a la ciudad en una noche de luz, emoción e ilusión

Los Reyes Magos recorren las calles de Salamanca en la Cabalgata 2026

Miles de salmantinos desafiaron esta fría tarde y noche de vísperas de Reyes para cumplir fielas a la cita con SS MM los Reyes Magos de Oriente. Melchor, Gaspar y Baltasar no quisieron emprender su viaje en la noche más emocionante e ilusionante del año sin dejarse ver primero por la ciudad de Salamanca.

Acompañados de un colorido y divertido séquito de carrozas y figurantes, los tres Reyes Magos desfilaron por las calles de la ciudad desde las 19:00 horas.

Algunas de las propuestas del desfile de la Cabalgata 2026 | Javier S. Fraile

Melchor en la Cabalgata de Salamanca | Javier S. Fraile

Lo hicieron con el tradicional recorrido desde el parque de la Alamedilla, para después rodear el centro por avenida de Mirat y paseo de Carmelitas, adentrandose al casco histórico por la plaza de la Fuente. Aunque este año, y para que no se demorara tanto el desfile, los Reyes Magos ya habían realizado su visita al Ayuntamiento de Salamanca y el Hospital, no han querido perder la oportunidad de cruzar por uno de los lugares más bonitos del mundo: la Plaza Mayor de Salamanca.

Baltasar en el desfile de la Cabalgata de Reyes 2026 | Javier S. Fraile

Desde allí, al igual que en todo el recorrido, se han visto caras de ilusión de grandes y pequeños que han disfrutado de un colorido desfile que ha contado también con la participación de la Policía Local de Salamanca, con dos carrozas incluidas, así como los Bomberos del Ayuntamiento de Salamanca, que también han mostrado el bonito toque navideño que le han dado a sus vehículos.

Los Reyes Magos recorren las calles de Salamanca en la Cabalgata 2026 | Javier S. Fraile

Una vez que los Reyes Magos han abandonado la Plaza Mayor se han dirigido a Gran Vía para cerrar su recorrido de nuevo en el paque de la Alamedilla.

De esta forma, SS MM los Reyes Magos de Oriente se han dejado ver por Salamanca, antes de emprender su particular tour para llevar regalos a todos los niños del mundo.