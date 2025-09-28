Cabezabellosa de la Calzada, escenario de un terremoto de magnitud 2.0 este domingo

Este domingo, 28 de septiembre, el municipio salmantino de Cabezabellosa de la Calzada se ha convertido en el escenario de un movimiento sísmico.

Según el Instituto Geográfico Nacional, este terremoto, que se ha producido a las 12:43 horas, ha tenido una magnitud de 2.0 en la escala de Richter. Su profundidad ha sido de 0 kilómetros.

Qué hacer ante un terremoto

Agacharse, cubrirse y agarrarse son tres acciones imprescindibles ante cualquier movimiento sísmico. También calmarse en la medida de lo posible. En caso de estar en el interior de un edificio, hay que alejarse de muebles, ventanas y lámparas. Mientras que en el exterior se recomienda tomar distancia de cualquier construcción, muro y poste eléctrico.

Las personas que estén conduciendo cuando se produzca el temblor de tierra deben parar en un lugar seguro, encender las luces de emergencia y permanecer dentro del vehículo. Aquellas que utilizan una silla de ruedas han de frenarla igualmente en un sitio idóneo y protegerse la cabeza con los brazos.

Por último, si se está en un lugar de asistencia masiva, como en un concierto, es aconsejable protegerse la cabeza con los brazos o resguardarse debajo de asientos y mesas.