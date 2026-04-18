Fin a los cables en las fachadas y mejora de la accesibilidad para decenas de comunidades de vecinos de Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado la licitación que modernizará y rehabilitará el Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERRP) en la zona de Camelias y de la Escuela Municipal de Música Santa Cecilia en el barrio Garrido, un proyecto para el que se destinará un total de 1,75 millones de euros, que beneficiarán a 44 comunidades de vecinos con 422 viviendas.

Esta iniciativa, además, se enmarca en el Plan de Actuación Integrado (PAI) ‘CoNEcta Salamanca’, que beneficiará a los barrios de Garrido Norte y Sur, Chinchibarra, Estación y Salesas, cofinanciado además a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

La rehabilitación del entorno de la Escuela Municipal de Música Santa Cecilia contará con un presupuesto de 1.124.767,04 euros en un plazo de ejecución de diez meses para así rehabilitar algunas de las zonas más antiguas de Salamanca, destinado además a conservación, accesibilidad y eficiencia energética y mejorar en conjunto la calidad de vida de los habitantes de la capital del Tormes.

Para ello, se mejorará el acceso a veinte portales de las calles del Trébol, Diego de Losada y Juan de Garay, además de instalar ascensores exteriores y redistribuir el espacio público para así ampliar aceras y mejorar el tránsito de los peatones por las mismas. En cuanto a la eficiencia energética, se instalarán luces LED en las luminarias además de canalizaciones subterráneas para que las compañías de energía y telecomunicaciones eliminen cables de las fachadas que provocaban un gran impacto visual.

Por otro lado, también se plantarán especies vegetales por los alrededores y se creará una nueva plaza con carácter de auditorio en uno de los patios del edificio de la Escuela Municipal de Música Santa Cecilia.

El proyecto de rehabilitación también ha incluido las avenidas Cedros y Cipreses, y por las calles Begonias, Alcalde Marcelo Fernández Nieto, Camelias, Obispo Ramírez Villaescusa y Castaños, con un presupuesto de 631.477,11 euros y un plazo de ejecución menor que el anterior, de seis meses.

En estas comunidades de vecinos se mejorará también la accesibilidad y la eficiencia energética, aumentando zonas verdes, instalando más bancos y fomentando así el uso de espacios públicos para fines sociales y lúdicos. Asimismo, se realizará una plataforma única en las calles Alcalde Marcelo Fernández Nieto, Camelias y Obispo Ramírez de Villaescusa para permitir el acceso de vehículos a garajes y se ampliarán las aceras del lugar. El tráfico se reordenará en la avenida de Alfonso IX de León y el paseo de los Madroños, con estacionamiento en batería incrementando así el número de plazas disponibles.