Cacerolada "simbólica" frente al Ministerio de Agricultura: los veterinarios exigirán la derogación de la Ley del Medicamento

Varias personas con carteles durante una concentración de veterinarios por la polémica de la ley de medicamentos, frente al Ministerio de Agricultura

El sector veterinario español ha convocado una cacerolada "simbólica" para este martes 18 de noviembre, frente a la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). La movilización tiene como objetivo central exigir, una vez más, la derogación del Real Decreto (RD) que regula actualmente la prescripción y el uso de medicamentos veterinarios.

Los profesionales demandan una nueva normativa que esté plenamente adaptada al Reglamento Europeo de medicamentos veterinarios y que, fundamentalmente, se ajuste a la "realidad sanitaria del sector".

El colectivo veterinario, representado por el Consejo General de Colegios Veterinarios y el Comité de Crisis Veterinario —que agrupa a todas las asociaciones profesionales de España—, muestra su profunda frustración ante la inacción del Gobierno.

"Han pasado casi seis meses desde que el Parlamento instó al Ministerio de Agricultura a abrir un proceso de diálogo con el sector veterinario. Sin embargo, a día de hoy, no se ha presentado ningún texto alternativo ni se han concretado avances reales", lamentan desde el sector.

Además de la derogación del polémico RD, los veterinarios reclamarán al Gobierno varios puntos clave:

Flexibilizar la prescripción y la interpretación de las normas actuales.

Reconocer el criterio científico y profesional del veterinario como experto.

Contemplar el derecho profesional a tratar a los animales de forma "completa y eficaz".

Cumplir el mandato parlamentario de establecer un diálogo real y productivo con el sector.

La movilización viene marcada también por una "preocupación" creciente ante la amenaza de posibles sanciones "desorbitadas" que podrían imponerse en los próximos meses, derivadas de la aplicación estricta de la normativa actual.

La concentración de este martes contará con la presencia de representantes de colegios veterinarios de toda España, destacando la asistencia de la cúpula del Consejo General de Colegios Veterinarios y de las organizaciones que componen el Comité de Crisis Veterinario, subrayando la unidad del sector ante esta demanda crucial.