Cae una parte de la muralla de Salamanca y obliga a cortar la Vaguada de la Palma

Una parte de la muralla de Salamanca se ha caído durante la noche de este viernes, 6 de febrero, obligando a cortar la calle de Vaguada de la Palma al tráfico.

Muralla caída | S24H

Los bomberos del Ayuntamiento de Salamanca han hecho la revisión pertinente, mientras que la Policía Local ha cortado los accesos por motivos de seguridad. También ha dado aviso a Patrimonio para que evalúe el valor del muro caído y saber así cómo proceder a continuación.

Este desprendimiento se produce casi dos meses después de que cayera otro tramo del monumento la altura del número 67 del paseo de Rector Esperabé, junto al Pozo de Nieve.

Salamanca24horas ampliará esta información