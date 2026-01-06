Cae el primer premio del sorteo de El Niño en Salamanca: "Dijimos que íbamos a dar el primer premio y hemos cumplido"

Administración Calle Toro en la que ha caído el primer premio de El Niño

El Sorteo del Niño, celebrado este 6 de enero, ha dejado parte del primer premio en Salamanca.

Según ha informado Loterías y Apuestas del Estado, el primer premio, correspondiente al número 06703 , ha sido vendido en la administración del paseo de Delicias en Villares de la Reina y en la administración de la calle Toro, a la altura del número 77.

El premio está dotado con 200.000 euros al décimo.

Desde la administración de la calle Toro, "La Salmantina", Ignacio declara a este medio que "en el Sorteo de Navidad dimos un tercer premio, dijimos que íbamos a dar el primero y hemos cumplido. Últimamente estamos en racha".

Añaden, además, "que este año 2026 va a ser el nuestro".

Por otro lado, en el caso de la administración de Villares de la Reina, el número agraciado no era el asignado, sino que se trata de uno de venta automática.

Administración de Villares de la Reina en la que ha caído el primer premio del Sorteo del Niño | Andrea Mateos

Aseguran, además, que desconocen si le ha tocado a alguien del propio pueblo o "a alguien de paso".

Lo cierto es que este primer premio ha estado bastante repartido en todo el territorio español pero, además de venderse en Salamanca, a otros puntos de Castilla y León también les ha sonreído la suerte: desde San Cristóbal de Segovia (Segovia), pasando por Astorga (León) y Valladolid, hasta Fontiveros (Ávila) o Benavente (Zamora).

El Sorteo de 'El Niño' 2026 ha repartido casi nueve millones de euros en Castilla y León.