Cae en Salamanca un premio de 400.000 euros del Extra de Navidad de la ONCE

Cae en Salamanca un premio de 400.00 euros del Extra de Navidad de la ONCE

El Extra de Navidad de la ONCE 2026 ha repartido 25.220.000 euros en sus tres premios mayores en el sorteo celebrado este jueves. Y la suerte ha sonreído también a Salamanca.

Hasta 400.000 euros son los que caen en la capital de Salamanca, a través de un boleto premiado del primer premio, vendido por el vendedor Manuel José Ramos Encinas, según EuropaPress.

En Castilla y León, son once los cupones agraciados con el primer premio, lo que suponen 4.400.000 euros.