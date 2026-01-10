Cae en Salamanca un segundo premio de 300.00 euros de la Lotería Nacional

La suerte ha visitado este sábado la provincia de Salamanca, donde el Segundo Premio del Sorteo de la Lotería Nacional, dotado con 300.000 euros al número y con 30.000 euros al décimo, ha caído en el 46.705.

El punto afortunado ha sido la administración de lotería situada en la paseo del Rollo, 15 de la capital salmantina. El 46.705 ha sido un número muy repartido, llevando también la fortuna a localidades como Benidorm, Oviedo, Portugalete, Pontevedra o El Toboso.

Así, la Lotería Nacional de este sábado ha dejado un rastro de alegría y premios en múltiples provincias, destacando la celebración en la ciudad charra.