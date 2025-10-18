El sistema informático del Sacyl cae y afecta al hospital de Salamanca: "Hay aplicaciones que no están funcionando bien"

El sistema informático del Sacyl ha sufrido una caída sobre las 8:00 horas de este sábado, 18 de octubre, en el transcurso de una tarea programada de telecomunicaciones. Esta incidencia ha afectado a todos los hospitales y centros de salud de la comunidad, por lo que los técnicos e informáticos de guardia han trabajado en restablecer el servicio en la mayor brevedad posible, consiguiéndolo en torno a las 11:00 horas.

Durante la caída, fuentes del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca confirmaron a este medio que "hay aplicaciones que no están funcionando bien" y que, en caso de necesidad, se activaría el protocolo B. Esto implica, por ejemplo, que los sanitarios tomen nota a mano de información relevante de sus pacientes para incluirla en sus respectivos historiales médicos.

Los supervisores de guardia del hospital de Salamanca fueron avisados con prontitud de la incidencia, que, según han señalado, no ha modificando la atención ni la calidad de asistencia a los pacientes que han acudido este sábado al CAUSA.