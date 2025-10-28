El calendario laboral de 2026 contará con nueve festivos nacionales y cuatro fines de semana largos comunes

El calendario laboral de 2026 ya es oficial. La Dirección General de Trabajo ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la resolución que establece un total de nueve festivos que se celebrarán de forma conjunta en toda España, igualando el número del año anterior. Estos días son el jueves 1 de enero (Año Nuevo), el martes 6 de enero (Epifanía del Señor), el viernes 3 de abril (Viernes Santo), el viernes 1 de Mayo (Fiesta del Trabajo), el sábado 15 de agosto (Asunción de la Virgen), el lunes 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), el domingo 1 de noviembre (Fiesta de Todos los Santos), el martes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y el viernes 25 de diciembre (Natividad del Señor).

La distribución de estos días permitirá a los trabajadores de todas las comunidades autónomas disfrutar de, al menos, cuatro fines de semana largos: el Viernes Santo (3 de abril), el Día del Trabajo (1 de mayo), el Día de la Hispanidad (12 de octubre, que cae en lunes) y el Día de Navidad (25 de diciembre).

Además de estos nueve festivos comunes, existen otros días cuya observancia depende de la decisión autonómica. Tal es el caso del Jueves Santo (2 de abril), que será festivo en casi toda España, con las excepciones de Cataluña y la Comunidad Valenciana. Sin embargo, todas las comunidades han optado por mantener el martes 6 de enero, Día de Reyes. Las comunidades también tienen la potestad de sustituir festivos nacionales que caen en domingo, o elegir celebrar San José (19 de marzo) o Santiago Apóstol (25 de julio) en su territorio.

El total de días festivos para el año 2026 ascenderá a 14. Doce de estas festividades son de ámbito nacional y autonómico (sumando los nueve días comunes en todo el país), mientras que los dos días restantes serán festivos de carácter local, que serán fijados por cada ayuntamiento.