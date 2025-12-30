Calendario laboral de 2026: doce festivos con cinco puentes señalados en abril, mayo, octubre, noviembre y diciembre

Calendario de festivos no laborables en España en 2026

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ya perfila lo que será el descanso laboral en 2026. Según el nuevo calendario, los trabajadores contarán con 9 festivos nacionales "no sustituibles", lo que garantiza que el 1 de enero, el 6 de enero o el 25 de diciembre, entre otros, sean fiesta en cualquier rincón del país.

Estos días serán no laborables para todos los trabajadores españoles:

1 de enero (jueves): Año Nuevo.

6 de enero (martes): Epifanía del Señor (Reyes).

3 de abril (viernes): Viernes Santo.

1 de mayo (viernes): Fiesta del Trabajo.

15 de agosto (sábado): Asunción de la Virgen.

12 de octubre (lunes): Fiesta Nacional de España.

1 de noviembre (domingo): Todos los Santos.

8 de diciembre (martes): Inmaculada Concepción.

25 de diciembre (viernes): Natividad del Señor.

El calendario de este año es especialmente favorable para los fines de semana largos. Habrá al menos seis puentes de tres-cuatro días en toda España (Viernes Santo, 1 de mayo, 12 de octubre, 1 de noviembre, 8 y 25 de diciembre).

Además, se presentan dos oportunidades clave para los más afortunados:

Semana Santa: En casi toda España habrá un puente de cuatro días (del 2 al 5 de abril). Sin embargo, en Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana, el descanso se extenderá a cinco días al ser festivo también el Lunes de Pascua (6 de abril).

Reyes: Al caer el 6 de enero en martes, muchos trabajadores podrán enlazarlo con el lunes 5 para obtener un inicio de año de cuatro días libres.

Dado que el día de Todos los Santos (1 de noviembre) cae en domingo, muchas comunidades han decidido trasladar el festivo al lunes 2 de noviembre. Esto ocurrirá en Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, las dos Castillas, Extremadura, Madrid y Navarra.

De igual forma, el 7 de diciembre (lunes) será festivo en gran parte del país (Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Murcia, La Rioja y Melilla) al quedar situado entre el domingo de la Constitución y el martes de la Inmaculada. Por último, cabe destacar que el Jueves Santo (2 de abril) será laborable únicamente en Cataluña y la Comunidad Valenciana, mientras que Baleares ha decidido trasladar su día autonómico al lunes 2 de marzo.