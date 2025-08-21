La calle Correhuela continuará cortada este jueves y el viernes

Los trabajos en la red eléctrica de la calle Correhuela, en pleno centro de la capital salmantina, motivan que este jueves y el viernes continúe cerrado el acceso al tráfico a esta vía. Las restricciones estan previstas en la calle Correhuela desde el cruce con la calle Bermejeros, así como en la calle Pozo Amarillo, entre la calle Gómez Moreno y la plaza del Mercado, según informa el Ayuntamiento de Salamanca.

Los vehículos que circulen por la plaza de Santa Eulalia podrán salir hacia la calle Correhuela a través de la calle Gómez Moreno. El acceso a la plaza del Mercado se podrá realizar a través de la calle Varillas.