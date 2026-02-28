La calle Gütenberg del barrio del Oeste muestra su nuevo aspecto tras una inversión de 57.000 euros

El Ayuntamiento de Salamanca ha concluido las obras de ampliación de zonas verdes y mejora de accesibilidad en la calle Gütenberg del barrio del Oeste tras una inversión cercana a los 57.000 euros, cofinanciados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y la Unión Europea-Next Generation.

Calle Gutenberg | Ayuntamiento de Salamanca 

Las acciones acometidas se resumen en la reordenación del espacio para mejorar la accesibilidad a portales y negocios de la calle Gütenberg, el aumento del número de bancos con la instalación de veinte unidades de madera, la pavimentación de los espacios libres con grandes losas verdes y la colocación de una fuente bebedero y una mesa de ajedrez.

En cuanto a las zonas ajardinadas, se han creado nuevos parterres delimitados por elementos naturales -rocas y troncos- para facilitar la aparición de musgos, líquenes e insectos benignos que contribuyen al control natural de plagas; se han introducido 172 metros cuadrados de plantas arbustivas y reforzado el arbolado existente con diez nuevos árboles frutales.