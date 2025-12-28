La calle Hovohambre, totalmente anegada por un reventón

La calle Hovohambre ha quedado totalmente anegada por la rotura de una tubería durante la noche de este domingo, 28 de diciembre, en la calle Hovohambre, en pleno centro de Salamanca.

Se desconoce si el reventón ha afectado al suministro de agua de las viviendas del lugar, que ha quedado totalmente intransitable tanto para viandantes como para vehículos por la presencia de agua y barro.

Operarios de Aqualia tratan de solventar el problema junto a agentes de la Policía Local de Salamanca.

Salamanca24horas ampliará esta información