La calle Pozo Amarillo cerrará al tráfico desde este lunes

Desde este lunes, 12 de enero, la céntrica calle de Pozo Amarillo estará cerrada al tráfico en el tramo que discurre entre los cruces con las calles Gómez Moreno y Correhuela.

El tránsito de vehículos se verá suprimido debido a los trabajos de renovación de la red de abastecimiento de agua, obra que el Ayuntamiento estima que estará finalizada en una plazo de dos semanas.

En este sentido el Consistorio ha informado que el tráfico será desviado por las calles Gómez Moreno y Correhuela, vía que también se cerrará a partir de las 11:00 horas del mismo lunes y que invertirá su circulación para posibilitar la salida de vehículos hacia la Gran Vía.

Dadas estas obras los vehículos que habitualmente acceden a la plaza del Mercado a través de la calle Pozo Amarillo deberán hacerlo ahora por la calle Varillas.