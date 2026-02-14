La calle San Pablo permanecerá cortada al tráfico durante el lunes y el martes por trabajos en la red de abastecimiento

La céntrica calle San Pablo permanecerá cerrada al tráfico de vehículos durante las jornadas del próximo lunes 16 y martes 17 de febrero. Esta interrupción de la movilidad se debe a la ejecución de una serie de trabajos de mantenimiento y mejora en la red de abastecimiento de agua. En concreto, el corte afectará de forma total al tramo comprendido entre las calles Palominos y San Buenaventura, lo que obligará a reorganizar la circulación en todo el entorno.

Corte de tráfico calle Pedro Mendoza

Para paliar los efectos de este cierre, el área de movilidad ha dispuesto cambios significativos en las vías adyacentes. Mientras duren las obras, la calle Juan de la Fuente invertirá su sentido habitual de circulación para facilitar el tránsito. Por su parte, el acceso de los usuarios a los hoteles de la zona y a los garajes privados se realizará exclusivamente a través de la calle Palominos. Asimismo, el transporte público se verá afectado, por lo que las líneas de autobús urbano que circulan por este eje serán desviadas por la calle Rosario.

De forma paralela, el lunes se producirán complicaciones adicionales en otros puntos de la ciudad. Debido a estos mismos trabajos, se ejecutará un estrechamiento de la calzada en la glorieta de Adolfo Suárez, lo que podría generar retenciones en las horas punta. Se recomienda a los conductores extremar la precaución y, en la medida de lo posible, buscar rutas alternativas para cruzar este nudo de comunicación.

Estrechamiento glorieta Adolfo Suárez

Finalmente, la jornada del martes sumará nuevas restricciones en la zona de la avenida de Portugal. En este punto se realizará otro estrechamiento que impedirá el acceso de los vehículos hacia la calle Pedro Mendoza. Como alternativa para los residentes, el acceso a los garajes de este sector se habilitará desde la calle de Los Ovalle. Se prevé que la normalidad en la circulación se recupere una vez finalicen las intervenciones al terminar el martes.