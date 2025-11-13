La calle Vaguada de la Palma permanecerá cerrada al tráfico por obras durante el viernes y el sábado

La calle Vaguada de la Palma sufrirá un corte total al tráfico rodado durante las jornadas del viernes y el sábado de esta semana. Esta interrupción se debe a la necesidad de llevar a cabo importantes trabajos de reparación en la calzada. El tramo afectado por el cierre se encuentra entre la Cuesta de San Blas y la plaza Donados.

Para minimizar las molestias a los conductores y garantizar la fluidez del tránsito en la zona, se ha habilitado un itinerario alternativo oficial. Los vehículos podrán desviarse y utilizar las calles Ancha y Ramón y Cajal como vías de paso durante el periodo de las obras.

Como medida excepcional para facilitar este desvío, se ha informado que los lectores de matrículas que habitualmente regulan el acceso a esta zona no estarán operativos en las calles Ancha y Ramón y Cajal durante los dos días que duren las obras. Se recomienda a los conductores prestar especial atención a la señalización provisional y planificar sus rutas con antelación.