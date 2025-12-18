Las calles de Salamanca acogerán la celebración del Día del Guardia Urbano este domingo

El Automóvil Club de Salamanca junto al Museo de la Historia de la Automoción celebrarán este próximo domingo 21 de diciembre el Día del Guardia Urbano. Se trata de una de las celebraciones más emblemáticas del año en esta ciudad, con una gran tradición e historia detrás que alcanza ya seis décadas.

En los años 40, 50 y 60, el Guardia Urbano era una figura primordial en las vías de nuestra ciudad para dirigir el tráfico. Ahora se le rinde homenaje cada año llegadas las fiestas navideñas, como un gesto de generosidad en la sociedad salmantina, donde se hará una recolecta de alimentos y productos de primera necesidad destinados a las Hermanitas de los Pobres.

Varios vehículos antiguos permanecerán expuestos desde las 10:30 horas en los alrededores de la plaza de la Concordia para llegar a las 14:00 horas a la Plaza Mayor. Participará el club GT DRIVERS, que aportará coches deportivos de altas prestaciones.