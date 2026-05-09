Varias calles de Salamanca capital permanecerán cortadas al tráfico este sábado

Salamanca se prepara para acoger este sábado, 9 de mayo, un evento deportivo que comenzará oficialmente a las 18:00 horas y que requerirá la puesta en marcha de un dispositivo que afectará a la circulación en diversos puntos clave de la capital, especialmente en el casco histórico y las inmediaciones del río Tormes.

A partir de la hora de inicio, se producirán cortes de tráfico que afectarán de forma directa a calles como Ribera del Puente, Tentenecio, Veracruz, Mazas, Plata, Serranos y la calle Compañía. Asimismo, el recorrido se extenderá por las zonas de Cañizal, Tahonas Viejas, Ancha, Sierpes y la calle Palma, lo que limitará el acceso de vehículos durante el desarrollo de la prueba.

El trazado de la carrera también alcanzará la zona de las riberas, afectando al paseo de San Gregorio, el Puente Romano y el carril bici situado junto a las pistas de atletismo de Salas Bajas. El paso de los corredores continuará por el parque Elio Antonio de Nebrija, la avenida del Padre Ignacio Ellacuría y la calle José Núñez Larraz. Finalmente, la circulación se verá alterada en el puente del VII Centenario de la Universidad y la calle de José Lamano Beneite.

Según han informado fuentes municipales, la normalidad en el tráfico se irá restableciendo de manera paulatina.