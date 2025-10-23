Las calles de Salamanca se iluminan el 27 de noviembre para dar la bienvenida a la Navidad 2025

Ya ha comenzado la instalación de los motivos luminosos en las calles de Salamanca, que se encenderán oficialmente el próximo 27 de noviembre. Estos adornos anticipan una Navidad que promete ser aún más especial en nuestra ciudad, llenando de luz y alegría los rincones más emblemáticos.

La puesta en marcha de esta decoración festiva marca el inicio de una temporada navideña que busca recuperar la magia y el espíritu tradicional, invitando a vecinos y visitantes a disfrutar de un ambiente cálido y acogedor.

Los motivos, cuidadosamente diseñados, adornarán las principales avenidas y plazas, creando un espectáculo visual que se extenderá hasta principios de enero.