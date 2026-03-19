Las calles San Pascasio, Río Jordán y Santa Rita permanecerán cerradas al tráfico desde este jueves

Las calles San Pascasio, Río Jordán y Santa Rita de la capital salmantina permanecerán cerradas al tráfico desde este jueves 19 de marzo.

Según notifica el Ayuntamiento de Salamanca, el motivo de ello es el avance de los trabajos de urbanización del entorno de la avenida de Salamanca.

La duración del corte es de aproximadamente dos meses. A mayores, la calle Belén invertirá el sentido de la marcha para permitir la salida y entrada de vehículos.