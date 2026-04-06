Más calor, pero regresa la lluvia: el tiempo en Salamanca esta semana

Con el fin de la Semana Santa 2026, se termina la tregua de las lluvias. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en Salamanca se volverá a necesitar el paraguas esta semana... pero también la manga corta.

Este lunes 6 de abril, se esperan temperaturas mínimas de 8 grados y máximas de hasta 27 grados, aunque en los cielos ya se empezarán a presenciar intervalos nubosos.

Las cifras veraniegas se tomarán un descanso entre el martes 7 y el miércoles 8, pues las mínimas oscilarán entre los 11 y los 9 grados, pero las máximas estarán entre los 22 y los 18 grados. Coincide esta bajada con las lluvias: hasta 90 por ciento de probabilidad de precipitaciones el martes y 50 por ciento el miércoles.

En cambio, tanto el jueves 9 como el viernes 10, se alterará la situación: de nuevo "adiós" a la lluvia y "hola" al calor, con máximas otra vez de 27 grados.

También espera la AEMET lluvia para el sábado 11 (hasta un 70 por ciento de probabilidades), aunque en esta ocasión no lo sufrirán tanto los termómetros: las máximas caerían solo hasta los 25 grados.