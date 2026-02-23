Cambia la normativa de las donaciones de sangre: la UE ha actualizado estos criterios

Todos aquellos interesados en la donación de sangre deber estar al tanto de que los criterios acaban de cambiar, pues la Unión Europea ha publicado la actualización del Reglamento sobre sustancias de origen humano (SoHO) y la nueva Guía EDQM 2025, que unifican los criterios de donación de sangre en todos los países miembros.

Estos cambios no van a hacer que los donantes noten una significativa diferencia en el proceso de donación, puesto que se trata de una actualización en los tiempos. Si antes se decía que los hombres podían donar cuatro veces al año y las mujeres tres, ahora los criterios contemplan que los hombres puedan llegar a donar hasta seis veces año y hasta cuatro las mujeres. Eso sí, siempre respetándose un intervalo de dos meses (antes eran tres) entre extracciones.

Quien sí notará el impacto de estos cambios son los receptores de sangre y los entornos sanitarios que la administrar, ya que estos nuevos criterios favorecerán a la disponibilidad de componentes sanguíneos durante todo el año, tal y como explican desde el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (CHEMCyL).

Los datos recogidos por la agencia Ical revelan que, actualmente, la Comunidad requiere unas 450 donaciones diarias para cubrir las necesidades habituales de los hospitales de Castilla y León. En 2025 se registraron 108.535 donaciones, una cifra muy similar a la de 2024, con 108.828 donaciones.