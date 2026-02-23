¿Cuándo se cambiará el reloj al horario de verano?

El horario de verano ya aparece a la vuelta de la esquina. Una fecha señalada en el calendario anual donde el reloj se adelanta una hora para así tener un ahorro energético eficiente en el territorio nacional y mejorar la calidad de vida de los habitantes, un hecho que ha levantado polémicas durante años y que el propio presidente del Gobierno de España ha criticado indicando que plantearía el cambio en la Unión Europea.

El establecimiento oficial del adelantamiento de hora, de las 02:00 horas a las 3:00 horas, será en la madrugada del domingo, 29 de marzo de 2026, un horario realizado desde 1918 para que la çepoca coincidan con la subida de las temperaturas y que así supuestamente repercuta positivamente en la salud.

Así pues, ese día tendrá una duración oficial de 23 horas para ajustar el calendario anual. Por otro lado, cabe destacar que el regreso a la hora actual será el domingo, 25 de octubre, con un día que durará 25 horas.

Este sistema está recogido en la Orden PCM/186/2022, de 11 de marzo, en donde se recogía el cambio de horario por cinco años. Además, el Gobierno de España tendrá que revisar los horarios para el próximo quinquenio.