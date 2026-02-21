El cambio de cara de dos de los campos de fútbol más utilizados de Salamanca

El fútbol base y las competiciones locales de Salamanca afrontan una actualización de calado en dos de sus escenarios más utilizados. El Ayuntamiento acometerá la reforma de los campos municipales Nemesio Martín ‘Neme’ y Ángel Pérez Huerta con una inversión conjunta de 1,5 millones de euros. La intervención se ejecutará una vez concluya la temporada de competición, un calendario acordado con los clubes que emplean habitualmente ambas instalaciones para minimizar el impacto.

En el campo Nemesio Martín ‘Neme’, el proyecto permitirá ganar capacidad y funcionalidad. La actuación más destacada será la ampliación del terreno de juego gracias a la cesión por parte de la Universidad de Salamanca de 380 metros cuadrados de una parcela vinculada a la Residencia Colegio Mayor San Bartolomé. Ese incremento de superficie posibilitará la disputa de partidos en la categoría de Regional.

El plan municipal para el ‘Neme’, presupuestado en un millón de euros, contempla la sustitución del césped artificial. Además, se instalará un nuevo vallado, incluyendo malla parabalones, y se ampliará el bloque de vestuarios hasta cuatro, más el destinado a árbitros, para adecuar la instalación a las necesidades actuales de equipos y competiciones.

La reforma del campo Ángel Pérez Huerta contará con una inversión de 500.000 euros y reunirá trabajos orientados tanto a la superficie de juego como a los servicios complementarios. Al igual que en el ‘Neme’, se sustituirá el césped artificial. Junto a ello, se prevé el acondicionamiento del vallado perimetral.

El proyecto incluye la reforma de los aseos del público. En las edificaciones anexas, se realizará el saneamiento del inmueble que alberga el bar y la zona de almacenes, y se actuará también en la casa destinada a almacenaje. Por último, se arreglará la zona de acceso al campo desde los vestuarios, un punto clave en jornadas de competición.

La mejora llega en un momento en el que el Consistorio viene señalando una etapa especialmente activa en el ecosistema deportivo local, con crecimiento de entidades, impulso al deporte femenino e inclusivo y un mayor peso del turismo deportivo como complemento para la economía de la ciudad. En ese contexto, la renovación de superficies y servicios en dos campos de uso intensivo busca facilitar la actividad diaria de los clubes y mejorar la experiencia de jugadores, cuerpos técnicos, árbitros y público. El objetivo es que, una vez retomada la competición, las instalaciones ofrezcan mejores condiciones de juego, mayor operatividad en vestuarios y recorridos más cómodos y seguros en accesos y zonas comunes.

Estas intervenciones se enmarcan en una línea municipal de impulso a la práctica deportiva y apoyo a los clubes de la ciudad. Entre 2019 y 2025, el Ayuntamiento ha destinado más de 21 millones de euros a la puesta a punto de recintos deportivos municipales. Dentro de ese periodo se incluyen actuaciones recientes como la renovada imagen del pabellón Würzburg Silvia Domínguez y la piscina climatizada de La Alamedilla.

A la vez, avanzan otros proyectos: ya está en ejecución la construcción de pistas polideportivas en el barrio de Los Alcaldes; se encuentran en fase de redacción las pistas del barrio de El Zurguén; y está prevista la reforma del pabellón Reina Sofía, con una inversión de 900.000 euros.

Con la reforma del ‘Neme’ y del Ángel Pérez Huerta, Salamanca sumará dos instalaciones actualizadas para responder a la demanda de usuarios y clubes, reforzando un calendario de mejoras en recintos municipales.