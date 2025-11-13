Cambios en la Cabalgata, un cartero real o la actuación de Chloe DelaRosa: estas son las novedades de la Navidad en Salamanca

Salamanca contará por Navidad con una programación única y cargada de novedades, con más espacios, proyectos y colaboradores. Así lo ha destacado el alcalde, Carlos García Carbayo, en una rueda de prensa ofrecida este jueves. La inauguración oficial, amenizada por los coros de la capital del Tormes, tendrá lugar el 27 de noviembre con el tradicional encendido de la iluminación navideña. El acto central será en la Plaza Mayor, que contará con el gran árbol "que tanta admitación causó el año pasado" y un videomapping protagonizado por el astronauta de la Catedral. Este se proyectará cuatro veces cada día hasta el 5 de enero.

El astronauta y el cielo de Salamanca protagonizarán otro videomapping en el Patio Chico; el Huerto de Calixto y Melibea se transformartá en un jardín mágico que abrirá de 18:30 a 22:00 horas, mientras que el paisaje polar que acogió en 2024 se trasladará a los Jardines de Santo Domingo. Como novedad, habrá proyecciones de luz en el lienzo de la muralla.

Otras novedades son la recepeción de los Reyes Magos en el Ayuntamiento de Salamanca en la mañana del 5 de enero. Será a las 13:00 horas y será sucedida por la actuación de Chloe DeLaRosa en el ágora charra. De esta forma, sus majestades no volverán a acceder al balcón del consistorio durante la cabalgata, que dará comienzo a las 19:00 horas, para agilizar el evento. "Lo agradecerán mucho los espectadores de la Gran Vía y de la Plaza Mayor, sobre todo", ha indicado el alcalde.

Los días previos, Salamanca contará con la presencia de un nuevo personaje navideño: el cartero real. El 2 de enero recorrerá las calles de la ciudad para recordar a los más pequeños que tienen que entregar su carta a los Reyes Mayos. El 3 y el 4 de enero accederá al zagúan del Ayuntamiento para recoger esas misivas personalmente.

