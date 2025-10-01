Cambios en el examen teórico de conducir: más práctica y nuevas señales desde este 1 de octubre

La Dirección General de Tráfico (DGT) pone este 1 de octubre en marcha una reforma importante del examen teórico para obtener el permiso de conducir en España. Aunque la estructura del examen se mantiene —30 preguntas con un máximo de tres fallos permitidos—, los cambios afectan al contenido y al enfoque, con el objetivo de fomentar la comprensión y la capacidad de reacción de los aspirantes.

Qué cambia a partir de este miércoles

Se incorporan nuevas señales al examen

Desde el 1 de julio de 2025 entraron en vigor modificaciones del catálogo oficial de señales (incluyendo señales para patinetes, estaciones de carga para vehículos eléctricos, símbolos con perspectiva de género, entre otros). Estas nuevas señales ya forman parte del temario que debe conocer quien se examina desde hoy.

Revisión del enfoque de las preguntas

Aunque sigue siendo un examen tipo test, la DGT ha anunciado que ahora las preguntas estarán orientadas a situaciones reales y al razonamiento, no solo a memorizar normas. Se espera que las preguntas estén mejor contextualizadas, más vinculadas al día a día del tráfico.

Vídeos e imágenes en movimiento: para 2026

El gran salto será en 2026, cuando el examen teórico incorpore vídeos con escenarios reales (por ejemplo: un peatón cruzando de forma inesperada, un coche averiado en el arcén, condiciones meteorológicas adversas). Esta novedad permitirá evaluar la percepción del riesgo y la capacidad de reacción del aspirante.

Transición progresiva

Aunque los nuevos contenidos comienzan a aplicarse desde hoy, la DGT anuncia una implantación gradual. Las autoescuelas ya están adaptando materiales, manuales y métodos de enseñanza. La modalidad con vídeos no será obligatoria hasta 2026.

Este 1 de octubre marca un paso hacia un examen teórico más funcional y realista. Aunque la estructura básica no cambia, la DGT apuesta por un modelo que vaya más allá de la memorización, fortaleciendo la formación para reducir riesgos y mejorar la seguridad vial. La verdadera transformación llegará en 2026, cuando las imágenes y los vídeos comiencen a formar parte del examen.