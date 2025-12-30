Cambios en la iluminación, el sonido y en el escenario, entre las mejoras de los CMI La Vega y la Iglesia Vieja de Pizarrales para 2026

El Ayuntamiento de Salamanca continuará mejorando en 2026 los diferentes centros de la capital del Tormes. En esta ocasión ha sido el turno de los centros municipales integrados de La Vega y la Iglesia Vieja de Pizarrales para así potenciar la convivencia en los mismos y dinamizar las actividades culturales que se hacen.

De este modo, se persigue mejorar cada uno de los espacios de Salamanca para tener una mayor calidad en cada una de las actividades que se hace, lo que repercute directamente en los eventos que se realizan y en el disfrute de los mismos.

Los proyectos para la realización del trabajo ya está en proceso de licitación con un presupuesto base de 162.889,12 euros, lo que hará que se mejore en cuanto a eficiencia energética en los dos edificios, cumpliendo con los objetivos del propio consistorio de hacer de Salamanca una ciudad ‘amiga’ del medio ambiente.

En cuanto a los trabajos que se van a realizar en el CMI La Vega en sonido son la adquisición de una mesa, previo remoto, dos monitores autoamplificados, dos cajas de medios agudos y dos subgraves, un micrófono inalámbrico de diadema y de mano, cuatro pies de micrófono extensible, tres micrófonos y un proyector de vídeo. En la iluminación será una nueva mesa de control y nuevos focos, y en el escenario un telón de dos hojas y una pantalla de proyección.

En el CMI Iglesia Vieja de Pizarrales, en sonido será una nueva mesa, previo remoto, dos monitores autoamplificados, dos cajas de medios agudos y dos subgraves, seis pies de micrófono extensible, dos micrófonos inalámbricos de diadema y de mano, cuatro micrófonos y una pantalla de proyección; en iluminación nuevos focos y una mesa de control; y en el escenario telones ignífugos, telones de dos hojas, dos bambalinas y una pantalla de proyección.