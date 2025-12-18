Camela volverá a estar presente en Salamanca con su nueva gira “+ de 30”

Camela anuncia a través de sus redes sociales que regresará a la capital salmantina en los próximos meses con su nueva gira "+ de 30".

El grupo ha presentado las ciudades donde tendrán lugar sus próximos conciertos: Jerez, Valencia, Guadajara, Guijón, Vitoria, Donosti, Logroño, Santiago de Compostela, Mutxamel y Tarragona. En Salamanca actuarán el 16 de mayo en el Multiusos Sánchez Paraíso.

La última vez que Camela estuvo en Salamanca fue cantando en un escenario envidiable, la Plaza Mayor, un recinto que se llenó hasta la bandera disfrutando con su exitosa gira por el 30 aniversario con éxitos tan conocidos como "Cuando zarpa el amor" o "Nunca debí enamorarme".

En su regreso a la capital del Tormes, la artista grancanaria Xerach será quien abra el concierto con su proyecto más personal, “Canciones Bobas”.