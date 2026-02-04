Un camión derriba una farola en la calle Zamora

Un camión derriba una farola en la calleZamora

Alrededor de las 10:00 horas, un camión de reparto ha colisionado con una de las farolas ubicadas en la calle Zamora.

Al parecer, el conductor no habría visto el objeto a consecuencia del punto muerto del propio vehículo, por lo que habría colisionado y derribado la estructura con la parte frontal del mismo.

En el lugar se han personado agentes de la Policía Local, quienes han tomado declaración al implicado y abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.

La farola ha sido precintada tras quedar, en primera instancia, completamente inservible.