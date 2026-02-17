Canceladas 1.120 consultas de atención primaria y 399 del hospital de Salamanca en el segundo día de huelga médica

Sube la participación en la huelga de los médicos en Salamanca en esta segunda jornada de protestas. Este martes, 219 profesionales han secundado la huelga, 24 más médicos que durante la jornada de este lunes según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la Comunidad en el turno de mañana. Esto supone una participación del 16,67 por ciento, una cifra muy por debajo de la media de la comunidad que se ha situado en un 20 por ciento de los profesionales en huelga.

De los 219 médicos salmantinos que han protestado esta jornada de martes, 177 pertenecen al servicio de atención especializada, un 19,98 por ciento ya que el servicio cuenta con 886 profesionales y sólo 42 son de atención primaria o medicina familiar, un 9,98 por ciento de los 421 con los que cuenta.

A pesar de que hasta cinco provincias de la Comunidad han tenido un seguimiento mayor, Salamanca es de las que más consultas de medicina de familia y pediatría ha cancelado, tan solo superada por León. En la provincia charra se han cancelado 1.120 consultas de medicina de familia y pediatría, mientras que se han cancelado también 399 consultas externas en el Hospital Universitario. En cuanto a las intervenciones quirúrgicas se han cancelado 40 operaciones, el 52 por ciento de las programadas y 52 pruebas diagnósticas.

Por su parte, en Castilla y León han secundado la huelga un total de 1.401 facultativos de los 6.963 efectivos disponibles hoy en el turno de mañana. Por provincias, el seguimiento ha sido el siguiente: Ávila 6,9 %, 29 médicos en huelga; Burgos 28,2 %, 228 en huelga; León 29,1 %, 364; Palencia 19,1 %, 75 médicos; Salamanca 16,6%, 219 facultativos; Segovia 16,2 %,69; Soria 29,4 %, 63; Valladolid 17,5%, 310 médicos; y Zamora 11,8%, 44 médicos en huelga.

En el conjunto de centros de SACYL, el paro ha alcanzado una media del 26 % en Atención Hospitalaria (1.164 profesionales en huelga) y del 10 % en Atención Primaria (237 en huelga).