La cantante Tamara recuerda a Rafael Farina durante su visita a Salamanca "por ti abuelo"

La cantante sevillana Tamara ha pasado este fin de semana por Salamanca dentro de su gira conmemorativa '25 años, de corazón', un recorrido muy especial con el que celebra sus veinticinco años de carrera musical.

Tras su paso por la ciudad, la cantante compartía este lunes en sus redes sociales un mensaje cargado de emoción: “Otro recuerdo bonito que me llevo de Salamanca”. La publicación iba acompañada de una fotografía tomada junto a la estatua de su abuelo, el mítico cantaor Rafael Farina, ubicada en la calle Sierpes de Salamanca.

La publicación deja ver que la visita a Salamanca no ha sido una más en la agenda de la artista. La imagen, junto a la estatua de su abuelo, tiene un significado especial y muestra el lado más personal de su paso por la ciudad destacando en la misma un "por ti abuelo".