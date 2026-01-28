Caos total en Salamanca tras la fuerte nevada de este miércoles
Movilidad muy condicionada por la nieve
Salamanca ha registrado desde primeras horas de este miércoles una nevada persistente que ha generado dificultades en la movilidad y pequeños retrasos en los servicios habituales.
La nieve comenzó a caer de forma continua a primera hora de la mañana, cubriendo calles, aceras y parques con varios centímetros de espesor. El tráfico ha circulado con lentitud en los principales accesos a la ciudad, especialmente en las entradas desde la A-50 y la carretera de Zamora, donde se recomienda extremar la precaución.
También se han registrado numerosos problemas para acceder a Salamanca por la carretera de Ledesma, con circulación prácticamente colapsada y vehículos patinando debido a la acumulación de nieve y hielo en la vía. Algunos conductores han tenido que detener la marcha ante la imposibilidad de continuar con seguridad.
Situación en la provincia
La nevada está afectando de forma generalizada a distintos puntos de la provincia de Salamanca. Entre los puntos más afectados se encuentra la subida a Castellanos de Moriscos, donde un camión ha quedado atravesado en la calzada, impidiendo el paso de vehículos durante varias horas y provocando retenciones.
En la carretera de Los Montalvos, alrededor de 50 vehículos han quedado atascados a causa de la nieve y el hielo, lo que ha generado importantes dificultades para la circulación.
En Castellanos de Villiquera, varios vecinos no han podido salir a primera hora de la mañana para desplazarse a sus puestos de trabajo, debido a la acumulación de nieve en calles y accesos.
Además, varias vías principales de la provincia se encuentran en nivel amarillo por nevadas: A-62, del km 240 al límite provincial,A-66, del km 322 al 422 y A-50, del km 55 al 100
