Caos total en Salamanca tras la fuerte nevada de este miércoles

Salamanca ha registrado desde primeras horas de este miércoles una nevada persistente que ha generado dificultades en la movilidad y pequeños retrasos en los servicios habituales.

La nieve comenzó a caer de forma continua a primera hora de la mañana, cubriendo calles, aceras y parques con varios centímetros de espesor. El tráfico ha circulado con lentitud en los principales accesos a la ciudad, especialmente en las entradas desde la A-50 y la carretera de Zamora, donde se recomienda extremar la precaución.

También se han registrado numerosos problemas para acceder a Salamanca por la carretera de Ledesma, con circulación prácticamente colapsada y vehículos patinando debido a la acumulación de nieve y hielo en la vía. Algunos conductores han tenido que detener la marcha ante la imposibilidad de continuar con seguridad.

Situación en la provincia

La nevada está afectando de forma generalizada a distintos puntos de la provincia de Salamanca. Entre los puntos más afectados se encuentra la subida a Castellanos de Moriscos, donde un camión ha quedado atravesado en la calzada, impidiendo el paso de vehículos durante varias horas y provocando retenciones.

En la carretera de Los Montalvos, alrededor de 50 vehículos han quedado atascados a causa de la nieve y el hielo, lo que ha generado importantes dificultades para la circulación.

En Castellanos de Villiquera, varios vecinos no han podido salir a primera hora de la mañana para desplazarse a sus puestos de trabajo, debido a la acumulación de nieve en calles y accesos.

Además, varias vías principales de la provincia se encuentran en nivel amarillo por nevadas: A-62, del km 240 al límite provincial,A-66, del km 322 al 422 y A-50, del km 55 al 100