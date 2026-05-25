La Capilla de Nuestra Señora de la Misericordia sale de la Lista Roja

La Capilla de Nuestra Señora de la Misericordia acaba de salir de la Lista Roja del Patrimonio de Hispania Nostra, que considera que la intervención que se ha realizado para transformar el inmueble en apartamentos turísticos evita su ruina. A pesar de que la organización reconoce que “el uso no es el más apropiado para el inmueble y los espacios interiores han sido muy transformados”, el “gran deterioro que sufría el inmueble tras muchos años de utilización industrial impedía una adecuada recuperación del espacio interior” y la consolidación de los muros, la nueva cubierta, la limpieza de fachadas y la sustitución de las carpinterías son suficientes para que el inmueble abandone la lista en la que entró en 2014.

La capilla es el sexto bien inmueble salmantino que consigue entrar en la Lista Verde. El primero fue el Fuerte de la Concepción en 2015, seguido de la iglesia de san Martín De Tours, el Jardín Histórico El Bosque, El Puente Rando y la Iglesia del Sálvador de Rágama.

Con la salida de la lista Roja, quedan en ella 58 bienes salmantinos, la mayoría de ellos de carácter religioso.