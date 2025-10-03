“Somos los capitanes de la Sanidad”: en huelga los médicos de Salamanca tras el rechazo del Ministerio a modificar el borrador del Estatuto Marco

El pasado 13 de junio, los médicos de Salamanca y del resto de España se movilizaban en cada uno de los hospitales de España para exigir una serie de derechos que veían como básicos, y que el Ministerio ha ignorado completamente al redactar el borrador del Estatuto Marco. Este viernes, 3 de octubre, se repite el proceso, y tras dejar cuatro meses de por medio para poder plantear ideas, no sólo no ha mejorado nada, sino que ha empeorado uniéndose a la huelga no solo el sindicato mayoritario CESM, sino también los demás, así como los colegios de médicos, foros médicos o las conferencias de estudiantes.

Ángel Bajo, presidente del sindicato médico mayoritario, ha explicado a SALAMANCA24HORAS que “en la primera huelga muchos no quisieron acompañarnos, pero en la de ahora, se han sumado muchas instituciones por el Estatuto Marco”.

Además, ha lanzado un dardo al Ministerio refiriéndose al acuerdo al que quería llegar con CCOO y UGT, en el que “se pensaban que solo podían hablar con los ‘sindicatos de clase’, sin tener en cuenta lo que opinamos los demás. Consideramos que el nuevo Estatuto Marco es muy lesivo para nuestros intereses laborales”. Por otro lado, también ha añadido que “Queremos, sin ser prepotentes, necesitamos un estatuto propio del médico, sin ser mejor ni peor, pero tenemos unas consideraciones especiales que tienen que estar recogidas en un documento aparte. Todos somos esenciales, pero el rol del médico es el de capitán de la Sanidad, y eso no lo tenemos que obviar. Desde hace 20 años, desde que se hizo ese Estatuto Marco, se han perdido derechos”.

Por otro lado, también ha indicado que “se tienen que respetar las 35 horas o, incluso, aceptaremos 37 horas y media, mientras más horas de guardias sean respetadas y las cobremos como en el resto de los trabajos, sin recibir únicamente la mitad de una hora normal”. Del mismo modo, ha añadido que “Horas de atención continuada, ya no son estas horas de hace 30 años servían para complementar el sueldo, pero ahora es trabajo efectivo. Hoy en día hay que darle una vuelta”.

Tampoco están de acuerdo con la obligatoriedad de quedarse en la sanidad pública durante cinco años tras acabar la especialidad. Ante esto, Bajo ha explicado que “es forzar la situación cuando el 95 por ciento ya lo hace, no lo tienen que poner como algo obligatorio”.

Los grupos es otro de los temas que ha traído mucha cola, y es que, ante una situación que no agrada a nadie, Ángel ha hecho hincapié en que “estudiamos durante seis años, más otros cuatro o cinco de especialidad, y nos quieren equiparar en el mismo grupo a enfermeros y médicos, por lo que pedimos que se haga un nuevo grupo. Si a los demás les suben de estatus, a nosotros también”.

Para concluir, también ha expresado que “esta ministra no quiere sentarse con nosotros, amparándose en que tiene el beneplácito de los demás sindicatos, pero ya no. Esto ya es una huelga nacional a la que se han unido incluso estudiantes”.