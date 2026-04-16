Carbayo anuncia una movilización para el 10 de mayo: "La gota que ha colmado el vaso ha sido la supresión del tren directo a Barcelona"

La Plataforma de defensa de las conexiones ferroviarias de Salamanca se ha reunido este jueves y acordado una movilización para pedir una mejora de las mismas. Será el domingo 10 de mayo a las 12:00 horas ante la situación "insostenible" que sufre la ciudad en materia del transporte, según ha comunicado el alcalde, Carlos García Carbayo.

La plataforma solicita una quinta frecuencia a Madrid, que uno de los ramales del tren rápido de Portugal pase por Salamanca, la electrificación de la vía férrea de Fuentes de Oñoro y la recuperación del Tren Ruta de la Plata, entre otras reivindicaciones. "La gota que ha colmado el vaso ha sido la supresión del tren directo a Barcelona. Se ha eliminado una conexión que obliga a los viajeros a realizar un incómodo trasbordo en Zaragoza", ha añadido.

Además de la movilización, la plataforma pedirá reunirse con el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para "transmitirle personalmente estas reivindicaciones"; hará lo propio con autoridades europeas; invitará a los ayuntamientos de la provincia a que adopten acuerdos en sus plenos y retomará en envío de cartas al Ministro de Fomento.

La última misiva que remitió la plataforma tuvo como destinatario al secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, con el que mantuvo una reunión a finales de 2024 que el alcalde tilda de "estéril". "Insistir en no pedimos ser más que nadie, pero tampoco aceptaremos ser menos que otros", ha recalcado.