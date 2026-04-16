Carbayo anuncia una movilización para el 10 de mayo: "La gota que ha colmado el vaso ha sido la supresión del tren directo a Barcelona"
La situación de la provincia en materia de transporte es "insostenible", según denuncia la Plataforma de defensa de las conexiones ferroviarias
La Plataforma de defensa de las conexiones ferroviarias de Salamanca se ha reunido este jueves y acordado una movilización para pedir una mejora de las mismas. Será el domingo 10 de mayo a las 12:00 horas ante la situación "insostenible" que sufre la ciudad en materia del transporte, según ha comunicado el alcalde, Carlos García Carbayo.
La plataforma solicita una quinta frecuencia a Madrid, que uno de los ramales del tren rápido de Portugal pase por Salamanca, la electrificación de la vía férrea de Fuentes de Oñoro y la recuperación del Tren Ruta de la Plata, entre otras reivindicaciones. "La gota que ha colmado el vaso ha sido la supresión del tren directo a Barcelona. Se ha eliminado una conexión que obliga a los viajeros a realizar un incómodo trasbordo en Zaragoza", ha añadido.
Además de la movilización, la plataforma pedirá reunirse con el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para "transmitirle personalmente estas reivindicaciones"; hará lo propio con autoridades europeas; invitará a los ayuntamientos de la provincia a que adopten acuerdos en sus plenos y retomará en envío de cartas al Ministro de Fomento.
La última misiva que remitió la plataforma tuvo como destinatario al secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, con el que mantuvo una reunión a finales de 2024 que el alcalde tilda de "estéril". "Insistir en no pedimos ser más que nadie, pero tampoco aceptaremos ser menos que otros", ha recalcado.
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