Carbayo asegura que la nueva convocatoria del Talento para alumnos de 2º de Bachillerato demuestra que Salamanca es un lugar "para construir un proyecto de vida"

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha anunciado la próxima apertura de una nueva convocatoria de 15 "Becas del Talento" dirigidas a alumnos de 2º de Bachillerato. Durante su intervención en la inauguración de la X Semana de Formación ‘Enseñar educando’, celebrada en el colegio San Agustín, el regidor ha subrayado que esta iniciativa refuerza la idea de que la ciudad no es solo un excelente lugar para la formación académica, sino también un espacio idóneo para que los jóvenes construyan su proyecto de vida a largo plazo.

Estas becas, que se publicarán oficialmente el próximo mes de abril, consisten en estancias de inmersión en centros de investigación de las dos universidades salmantinas. El programa busca proporcionar a los futuros universitarios un contacto directo con el mundo científico y docente, permitiéndoles conocer de primera mano la labor que se desarrolla en laboratorios y espacios de investigación. Las estancias tendrán una duración mínima de diez días laborables y se llevarán a cabo entre los meses de julio y septiembre, tras la finalización del curso escolar.

Los destinatarios de esta convocatoria son los alumnos que concluyan sus estudios de Bachillerato este año en cualquier centro docente del municipio de Salamanca y que superen la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la convocatoria ordinaria de junio. Además de la experiencia práctica, cada beneficiario recibirá una ayuda económica de hasta 600 euros destinada a la adquisición de material didáctico, dispositivos digitales o recursos específicos necesarios para el Grado universitario que decidan cursar el próximo año.

Finalmente, García Carbayo ha aprovechado el encuentro para poner en valor la amplia oferta educativa municipal coordinada a través de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes. Según ha detallado el alcalde, este curso se han programado 373 actividades dirigidas a escolares, familias y docentes, de las cuales 44 son novedades. Estas propuestas abarcan ámbitos tan diversos como la innovación, el medio ambiente, la salud y las artes, complementando la formación que se imparte en las aulas para ofrecer una educación más integral y completa.