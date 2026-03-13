Carbayo hace balance de la campaña del PP, que califica de "magnífica" y repasa las más de mil medidas con apoyo a jóvenes, mayores, transporte, innovación, al medio rural y el campo

El presidente del Partido Popular de Salamanca, Carlos García Carbayo, participa en un acto de cierre de campaña electoral de cara a las elecciones de este próximo domingo 15 de marzo, haciendo balance de una campaña, que califica de "magnífica" y repasando las 1.031 medidas con las que el PP, encabezado por Alfonso Fernández Mañueco, se presenta a estas elecciones de Castilla y León que, según ha desgranado, piensan en los jóvenes, mayores, el transporte, empleo, el medio rural, las familias, el campo, así como la innovación y la tecnología, teniendo muy presente a la provincia de Salamanca.

En esta campaña, los populares se han repartido y han hecho "un gran esfuerzo", según atestigua Carbayo, por estar en todos los puntos del territorio charro: "Ha sido una campaña magnífica. Ha formulado una serie de batería de propuestas que realmente ha dejado impresionado a todo el mundo, también a la oposición porque muchos de ellos no saben por dónde se andan, el presidente sí sabe dónde está Salamanca, dónde está nuestra comunidad de Castilla y León y qué es lo que necesitan nuestros paisanos. En el Partido Popular de Salamanca se ha hecho un esfuerzo por llegar a todos los sitios; ha sido un trabajo muy intenso, muy ambicioso porque somos el partido más fuerte de Castilla y León y uno de los más fuertes de España y, por lo tanto, siempre tenemos que estar a la altura de nuestra responsabilidad".

Antes de animar a los salmantinos a votar por el PP y por Mañueco, Carbayo ha desgranado algunas de las medidas que este partido presenta de cara a la próxima legislatura, asentada en tres certezas. Ha dicho que "Castilla y León está mejor que hace cuatro años", haciendo hincapié en que "somos líderes en educación, servicios sociales, atención a los mayores y la dependencia. Segundos en sanidad. Nunca en Salamanca, en Castilla y León, habían trabajado tantas mujeres y cada vez los ciudadanos de esta región pagamos menos impuestos autonómicos".

Miembros del Partido Popular de Salamanca en uno de los actos de cierre de la campaña electoral | Salamanca24horas

Carbayo ha reiterado que Alfonso Fernández Mañueco "es el único candidato que puede aportar un balance de gestión sólido, medible y eficaz", que Salamanca "nunca había recibido tantas inversiones como con Mañueco al frente de la Junta de Castilla y León". Y, la tercera certeza es que "necesitamos un gobierno fuerte para continuar y ampliar esas políticas que están trayendo empleo, prosperidad y una mejor calidad de vida a los salmantinos".

Los populares han recordado entre otras actuaciones los 121 millones de euros de los desarrollos tecnológico y logístico y con "dos proyectos estrella" que son el Puerto Seco y el futuro distrito tecnológico. La invesión en centros educativos como en Guijuelo, Aldeatejada, Carbajosa o Castellanos de Moriscos; la nueva residencia de mayores de San Juan de Sahagún y las inversiones de sanidad, los nuevos servicios y tecnología incorporados en el hospital o los nuevos Centros de Salud de La Prosperidad y el proyecto que ya se va a redactar en San José del Zurguen; la tarjeta de Bucyl gratuita; o las inversiones en carretera y la construcción de viviendas en Peñaranda, Ciudad Rodrigo, Doñinos, Guijuelo y Santa Marta; el plan de La Raya; las ayudas a la sequía y a los afectados por la EHE; o las inversiones en abastecimiento y depuración entre las que destaca la de la Sierra de Francia.

Medidas propuestas por el Partido Popular

Entre las 1.031 medidas propuestas por el PP, Carbayo destaca la duplicación del bono de nacimiento, pasando de los 2.500 a 5.000 euros; mantener y reforzar la educación infantil gratuita de 0 a 3 años; consolidar el bono concilia de 750 euros; seguir con programas como madrugadores, tardes en el cole y conciliamos, añadiendo una deducción de 150 euros para gastos de gimnasio y de actividad física.

Estas medidas también van pensadas a los jóvenes: la primera matrícula del primer curso en las universidades públicas de Castilla y León será gratuita para los empadronados en la comunidad a partir del curso 2026 y 2027. A ello se suma la vivienda joven con la cuenta ahorro que permitirá deducciones fiscales de hasta 7.500 euros, avales para llegar al cien por cien de la hipoteca, más de 800 nuevas viviendas públicas en el primer año de legislatura, ayudas al alquiler y bonificaciones para facilitar el acceso a la vivienda pública en el medio rural y además, ayudas de hasta 900 euros en el carnet de conducir o 1.500 euros si se trata de otro carnet.

Los mayores están también incluidos, con el refuerzo de la ayuda a domicilio, la telesistencia avanzada y las ayudas al alquiler; ayudas para cambiar bañeras por platos de ducha; ayudas de hasta 6.000 euros por vivienda para instalar ascensores; ampliar la Universidad de la Experiencia, especialmente en el medio rural; reforzar los viajes del Club de los 60 y medidas contra la soledad no deseada.

El PP también destaca su apuesta por el transporte gratuito, con la tarjeta buscyl y la bonificación de los peajes para los usuarios habituales de las autopistas de la comunidad. También la ayuda para los autónomos, con un bono de 300 euros para compensar la subida de cuotas impuestas por Pedro Sánchez; el bono 'Recuperate'; o la ampliación de la tarifa cero a los mayores de 52 años; el apoyo del autoempleo y un marco de impuestos "muy favorable" para el medio rural.

Entre las medidas se modernizarán consultorios del medio rural, más ambulancias de soporte vital básico a todos los centros de salud, se extenderán servicios como fisioterapia o analítica rápidas y se intensificará la atención a pacientes crónicos en su domicilio.

El campo también está presente entre las propuestas del PP, incluyendo más apoyo a los seguros agrarios, sumando 45.000 millones más de euros para los profesionales; apoyo también a la caza, pesca y el turismo cinegético; impuesto cero para favorecer transmisiones de vivienda, negocios y explotaciones de maquinaria agraria; puntualizando también ayudas para mantener abiertos bares, tiendas y farmacias en los pueblos y la incrementación de un 15% de las inversiones en innovación y tecnología y hasta 476 millones de euros para "ganar competitividad, atraer talento y crear empleo de calidad".

El presidente del partido popular salmantino también ha recordado el apoyo recibido de otros miembros del partido durante esta candidatura, con las visitas a la provincia de Alberto Núñez Feijóo, José Luis Martínez Almeida, Cayetana Álvarez de Toledo, Alicia García, Carlos Fernández Carriedo, Isabel Blanco o María González Corral.