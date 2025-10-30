Carbayo destaca en el congreso de AEUS que “cada vez más jóvenes encuentran proyectos ilusionantes para forjar su futuro en Salamanca”

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha puesto en valor en la mañana de este jueves el momento de transformación que vive la ciudad, donde “cada vez más jóvenes encuentran proyectos ilusionantes que les permiten forjar su futuro en ella”. Así lo ha afirmado durante la inauguración del II Congreso ‘Municipalismo y democracia’, organizado por la Asociación de Estudiantes Independientes de la Universidad de Salamanca (AEUS). En el acto también participaron Marta Gutiérrez Sastre, vicerrectora de Estudiantes, Inclusión, Igualdad y Compromiso Social de la Universidad de Salamanca, y Mario Escudero Almagro, presidente de AEUS.

García Carbayo comenzó su intervención reconociendo el papel de AEUS desde su fundación en 1985. “No hablo sólo de su trayectoria histórica y de su presencia en los órganos de gobierno de la Universidad, sino de su capacidad para conectar generaciones y situar a los estudiantes en el centro de las decisiones universitarias”, afirmó.

El alcalde destacó que Salamanca es hoy una ciudad “de oportunidades” para el talento joven, apoyándose en datos que avalan esta evolución. Según señaló, la provincia es la que más ha incrementado la intensidad del empleo tecnológico durante la última década, y la capital registra tres años consecutivos de crecimiento de población, un dato especialmente significativo tras décadas de descenso demográfico.

En su intervención, García Carbayo también mencionó la política de vivienda impulsada por el Ayuntamiento a través del Patronato Municipal de la Vivienda y Urbanismo. “En los últimos siete años hemos construido 329 viviendas de alquiler asequible, de las cuales **el 30% están reservadas de manera exclusiva o preferente para jóvenes menores de 36 años. Y seguiremos en esa línea, porque los pisos para los jóvenes se construyen con hechos", subrayó.

El primer edil aprovechó el foro para reivindicar la defensa de los valores democráticos en una época que calificó de “compleja”, en la que “a veces se ponen en cuestión las instituciones del Estado y, desde cargos públicos, se ven ejemplos poco edificantes que erosionan la confianza ciudadana”.

Asimismo, ensalzó el municipalismo, uno de los ejes del congreso, definiéndolo como “la política de lo cercano, la que escucha y resuelve”.

Para concluir, García Carbayo reclamó mejoras en las conexiones ferroviarias de Salamanca. Solicitó la recuperación de la cuarta frecuencia de tren rápido a Madrid los fines de semana, así como la implantación de una quinta e incluso sexta frecuencia ante el aumento de la demanda. También pidió la apuesta por la recuperación del tren Ruta de la Plata, la finalización de la electrificación de la vía férrea hasta la frontera y que uno de los ramales del tren rápido desde Portugal pase por Salamanca.