Carbayo elogia a la Escolta de Gran Gala de la Policía Local: "Sois la imagen de la solemnidad de Salamanca"

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, recibió este jueves en el Ayuntamiento a los miembros actuales y antiguos de la Escolta de Gran Gala de la Policía Local en un emotivo acto de convivencia. El regidor aprovechó la ocasión para expresar su "profundo agradecimiento por la dedicación y el compromiso" de todos los integrantes de este servicio que ha acompañado a la Corporación Municipal en los actos más solemnes de la ciudad durante décadas.

Símbolo de respeto institucional y tradición

Carbayo destacó el papel fundamental de la escolta, definiéndola como la "imagen viva del respeto institucional, de la tradición y de la solemnidad de Salamanca". Subrayó que su presencia rigurosa y elegante ha sido clave para "dar lustre a los actos oficiales" y transmitir a la ciudadanía y visitantes la importancia de las instituciones.

"Esta jornada es una cita con la memoria, con la gratitud y con el orgullo compartido de pertenecer a una historia que habéis construido vosotros, día a día, con vuestra presencia, vuestro compromiso y vuestro servicio", afirmó el alcalde ante los asistentes.

Reconocimiento al veterano Jesús Sánchez

Durante el homenaje, se brindó un reconocimiento especial a Jesús Sánchez, el miembro más veterano vivo de la escolta. Sánchez se incorporó al servicio en 1971 y lo desempeñó hasta 2010, cubriendo casi cuatro décadas de dedicación. Actualmente, ejerce como Defensor del Mayor.

"Jesús representa el espíritu de la escolta: compromiso, constancia y amor por esta ciudad, al igual que todos vosotros", señaló Carbayo, destacando que la escolta ha mantenido su elegancia y rigor desde su creación, con la última promoción incorporada en el año 2010.

Finalmente, García Carbayo animó a los presentes a utilizar la jornada como "un punto de partida" para seguir fortaleciendo los vínculos entre generaciones. "La historia de Salamanca no se escribe solo en los libros, también con gestos, con tradiciones vivas y con personas como vosotros. Esta es vuestra casa, vuestra institución y vuestra ciudad", concluyó.