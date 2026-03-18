Carbayo, sobre la influencia de la Escuela de Salamanca en Iberoamérica: "Pusimos los límites para proteger a las personas. Merecemos la alabanza universal"

La conmemoración del V Centenario de la Escuela de Salamanca recuerda la importancia de figuras como Francisco de Vitoria, que denunció en 'De indis' (Sobre los indios) los excesos cometidos contra los indígenas en el Nuevo Mundo. El Rey Felipe VI también ha admitido recientemente que hubo "mucho abuso" durante la Conquista de América y que aquellos comportamientos vistos desde la óptica actual no son para sentirse "orgullosos", palabras sobre las que se ha pronunciado este miércoles el alcalde.

Carlos García Carbayo ha querido poner el foco en la labor que desempeñaron los frailes dominicos en la época. "Se posicionaron reclamando a la Corona un trato humano para todas las personas. Defendieron que por encima del poder absoluto de un emperador estaban los derechos humanos y la dignidad de la persona. Eso tiene mucho mérito", ha señalado durante la presentación de las actividades por el V Centenario.

Los indígenas americanos eran concebidos como infantiles o incapaces en España y el resto de Europa. Francisco de Vitoria era una excepción. Defendía que no eran seres inferiores, sino humanos que debían tener los mismos derechos que el resto y ser dueños de sus tierras y bienes. Sus reflexiones y las del resto de la Escuela de Salamanca fueron tenidas en cuenta por el rey Carlos I y las Cortes para la promulgación de las Leyes de Indias en 1542. Los nativos americanos pasaron así a ser seres humanos libres.

"Nadie está en condiciones de reprocharnos nada. Fuimos nosotros los que pusimos los límites para proteger a las personas. Merecemos la alabanza universal", ha añadido el alcalde respecto a la influencia de la Escuela de Salamanca en Iberoamérica.