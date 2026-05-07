Carbayo recibe al embajador de China en España, Yao Jing, para mostrarle los avances tecnológicos y logísticos de Salamanca

El embajador de China en España, Yao Jing, ha visitado Salamanca y ha mantenido un encuentro en la mañana de este jueves con el alcalde, Carlos García Carbayo.

Una reunión que ha sido muy fructífera y en la que Carbayo ha podido mostrarle al embajador los avances tecnológicos y logísticos de Salamanca.

En esta tercera visita a la capital del Tormes, Yao Jing ha podido conocer que "Salamanca es una de las provincias de España que más empleo tecnológico ha creado en la última década con un incremento del 44 por ciento entre 2015 y 2025, pasando de 1.907 afiliados a 2.751", en palabras del primer edil.

Carbayo recibe al embajador de China en España, Yao Jing | Ayuntamiento de Salamanca

El alcalde también le ha mostrado que el desarrollo logístico con el Puerto Seco como buque insignia, sigue dando pasos decisivos, el último la adjudicación de la explotación de la Terminal Intermodal Ferroviaria. Asimismo, le ha explicaod que la puesta en marcha de esta infraestructura "supondrá un revulsivo económico y social para Salamanca en materia de creación de empleo, atracción de inversión privada, mejora de la competitividad logística, conexión con los principales corredores europeos y reducción de emisiones".

Por su parte, el embajador chino ha reconocido el potencial de Salamanca "para convertirse en una referencia para el desarrollo de proyectos empresariales vinculados al transporte sostenible y a las energías renovables".