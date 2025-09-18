Carbayo pone en valor la gestión del PP y acusa a Sánchez de marginar a Salamanca

Carlos García Carbayo, acompañado de David Mingo durante la rueda de prensa antes de la celebración del Comité Ejecutivo Provincial

El Partido Popular de Salamanca ha celebrado este jueves la reunión de su Comité Ejecutivo para dar inicio al nuevo curso político. El presidente del Partido Popular de Salamanca, Carlos García Carbayo, en su intervención, ha reivindicado el trabajo del PP al frente de las instituciones salmantinas y ha cargado duramente contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha acusado de "castigar sistemáticamente" a Salamanca y al medio rural.

“Nos esperan meses muy intensos en los que vamos a impulsar con fuerza los grandes proyectos de Salamanca, pero también a denunciar los agravios que seguimos sufriendo por parte del Gobierno central”, afirmó.

Entre los logros destacados, el dirigente popular puso el foco en el impulso de proyectos estratégicos gracias a la colaboración entre ayuntamientos, y la Junta de Castilla y León, con el respaldo total del presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco.

“Salamanca y Castilla y León están avanzando más que nunca gracias a las políticas del PP”, defendió, destacando inversiones como los 47 y 75 millones de euros comprometidos para el desarrollo de la capital y su alfoz.

García Carbayo resaltó la ejecución de infraestructuras como el Puerto Seco o la estrategia Salamanca Tech, que, según afirmó, han convertido a la provincia en un referente nacional en innovación y empleo tecnológico.

También se refirió a proyectos locales muy demandados, como la renovación de redes de agua en Pizarrales, la construcción del nuevo aparcamiento en La Chinchibarra, la reforma de plazas como San Bernardo y Vistahermosa, y la organización de Gran Capitán.

En sanidad, Carbayo subrayó la dotación de nuevo equipamiento para el Hospital Universitario, la construcción del Centro de Salud de Prosperidad, el futuro centro de salud de San José —cuyo proyecto ya se licita—, y la ampliación del de Santa Marta.

“La Junta apuesta por una sanidad moderna y eficaz. Hablamos de medicina personalizada, tecnología HEFU para el Parkinson o del exoesqueleto pediátrico que permite caminar a niños con enfermedades neuromusculares”, incidió el presidente del Partido Popular de Salamanca.

Asimismo, criticó al Ejecutivo central por su falta de apoyo al sector primario, contraponiéndolo al respaldo de la Junta con medidas como el Plan para la Ganadería Extensiva y la defensa de una PAC justa.

En materia educativa, García Carbayo recordó que Salamanca ha sido la provincia con más inversión en obra nueva en Castilla y León, citando el nuevo colegio de Aldealengua, el instituto de Guijuelo, y la ampliación del colegio de Carbajosa, además del futuro centro rural de innovación educativa en Ciudad Rodrigo.

También mencionó el modelo de atención a la dependencia, con nuevas infraestructuras como la residencia de San Juan de Sahagún, y defendió la promoción de vivienda protegida, con más de 300 viviendas construidas en la capital gracias al Patronato Municipal de la Vivienda.

“¿Cuántas ha construido Sánchez? Cero. Además, pone trabas a la cesión gratuita de solares como el del Ministerio de Defensa en la calle Víctimas del Terrorismo”, denunció.

En relación al transporte, criticó con dureza la supresión de 33 paradas de autobús en la provincia y la falta de nuevas frecuencias del tren AVE a Madrid, pese a la alta demanda registrada.“El ministro de Fomento pone palos en las vías férreas. Las excusas se le han acabado y la provincia sigue siendo ninguneada”, lamentó el presidente del PP de Salamanca.

También abordó la gestión de los incendios del verano, destacando el operativo de la Junta y el plan especial de restauración forestal con 114 millones de euros y ayudas de hasta 185.000 euros por familia afectada.

En un tono cada vez más crítico, García Carbayo arremetió contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien acusó de corrupción, de "erosionar las instituciones" y de "arrodillarse ante un prófugo de la justicia". “Sánchez dirige un gobierno incompetente y putrefacto. Él está investigado, su mujer imputada, su hermano también, y su fiscal general se sentará en el banquillo”, afirmó.

También cargó contra dirigentes socialistas locales, como David Serrada y Carlos Martínez, a quienes acusó de "adular al líder socialista a cualquier precio" y de "utilizar de forma vil el dolor de las víctimas de los incendios". “Frente a este panorama catastrófico del PSOE, desde el PP vamos a seguir defendiendo a Salamanca con todas nuestras fuerzas. Esta tierra merece los mejores proyectos, los mejores servicios públicos y la estabilidad que aportan nuestros gobiernos”, concluyó García Carbayo.