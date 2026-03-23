Carbayo tilda de "éxito rotundo del PP" las elecciones autonómicas, ganando en más del 82% de los pueblos de Salamanca

El presidente y el secretario provincial del Partido Popular de Salamanca, Carlos García Carbayo y David Mingo, han realizado en la tarde de este lunes una valoración de los resultados del PP en las elecciones autonómicas del pasado 15 de marzo, previo a la celebración del Comité Ejecutivo Provincial. Una valoración positiva, en la que Carbayo ha dicho que "las elecciones han sido un éxito rotundo del Partido Popular" y "un éxito rotundo de Alfonso Fernández Mañueco".

Según los datos expuestos por Carbayo, el PP se ha posicionado como la primera fuerza política con 33 procuradores, representando un crecimiento de votos, porcentaje y escaños respecto al 2022.

En cuanto al porcentaje de voto en Salamanca, en la capital ha sido del 43,16%, ganando en el 75% de las mesas electorales, lo que significa, según declaraciones de Carbayo, "una mayoría social muy amplia y transversal en los barrios de nuestra ciudad". El voto en el alfoz ha sido del 40,5% y en el resto de la provincia del 43,63%. De esta manera, y tal y como han expuesto, el PP ha ganado en 299 de los 362 municipios salmantinos, es decir en más del 82% de los pueblos: "es un dato extraordinario que demuestra que el mundo rural ha vuelto a respaldar de manera masiva". Incluso, ha dicho, han ganado en Peñaranda, Vitigudino y Béjar, pueblos donde no gobierna el PP.

Con estos datos sobre la mesa, Carbayo ha ratificado que "Salamanca es la de mejores resultados de las provincias de Castilla y León, con una subida de un 43% y 4,24 puntos". El siguiente con mejor resultado es el Partido Popular de Segovia con un porcentaje del voto de 39,22%.

Carlos García Carbayo y David Mingo en una rueda de prensa previa a la celebración del Comité Ejecutivo Provincial del PP | Andrea Mateos

A mayores, con estos resultados, se ha agrandado la distancia entre el PP y las otras dos principales fuerzas políticas en la ciudad, el PSOE y Vox: la distancia con el PSOE es de casi 14 puntos y 24 puntos frente a Vox que "ha sufrido un fuerte parón en las expectativas que había generado".

Por delante, lo que queda ahora es la etapa de negociación, en la que también ha hecho hincapié el presidente del Partido Popular salmantino, confesando que muestran su apoyo a Mañueco e insistiendo en que "queremos un acuerdo parlamentario", aunque no con el partido socialista, prefiriendo un gobierno en solitario y destacando que pese a que todas las negociaciones son complicadas "hay que llegar a un acuerdo, buscando siempre la estabilidad".

Para concluir, Carbayo ha destacado que el reto del PP es "situar a Castilla y León entre las tres primeras comunidades de España" y que "los salmantinos han respaldado a Alfonso Fernández Mañueco porque han visto en él a un presidente cercano, sensato, serio y cumplidor que ha optado por la estabilidad y la eficacia. Ha ganado el partido que se ha centrado en las personas, en explicar su gestión y en dar a conocer sus propuestas, huyendo del ruido y del enfrentamiento entre la pancarta y el insulto". Igualmente, ha remarcando que "gestionaremos con eficacia los intereses generales de nuestros paisanos, cumpliremos las promesas realizadas, ejecutaremos nuestro programa electoral con todo y seremos muy reivindicativos con las necesidades de nuestra tierra".