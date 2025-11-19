Carbayo urge al Gobierno la mejora del tren con Madrid para impulsar Salamanca como referente en congresos científicos

Según el alcalde, una conexión rápida y cómoda con la capital es esencial para seguir posicionando a la ciudad

Interior de un Alvia de Renfe.
Interior de un Alvia de Renfe.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha aprovechado la inauguración de un gran congreso médico para urgir al Gobierno central a mejorar las conexiones ferroviarias con Madrid. Según el regidor, una conexión rápida y cómoda con la capital es esencial para seguir posicionando a la ciudad como un referente en la industria de congresos, especialmente en el sector médico-sanitario.

Carbayo hizo estas declaraciones durante el acto de apertura del 38º Congreso Nacional de Ginecología y Obstetricia, que reúne en el Palacio de Congresos y Exposiciones a más de 1.500 profesionales en salud femenina desde el 18 hasta el 21 de noviembre.

En el evento también participaron el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez Ramos; el presidente de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, Peré Brescó i Torras; la presidenta del comité organizador, Corazón Hernández; y la vicerrectora de la USAL, Rosario Arévalo Arévalo.

Congresos alineados con 'Salamanca Tech'

El alcalde señaló que la fuerte presencia de convenciones vinculadas a los ámbitos médico-sanitario y científico está en sintonía con el nuevo modelo de industrialización de la ciudad: 'Salamanca Tech'. Este modelo se basa en la innovación tecnológica y científica, y es fruto de una "fuerte alianza interinstitucional" que incluye al Ayuntamiento, las universidades, centros de investigación, empresas y la Junta de Castilla y León.

Ante el foro especializado, Carbayo destacó el orgullo de contar con un Hospital Universitario que es un referente a nivel nacional y regional, y agradeció la "impecable calidad asistencial" ofrecida por la jefa de Servicio de Obstetricia y Ginecología del hospital, María José Doyague Sánchez. Además, resaltó que la red de Atención Primaria se ampliará próximamente con nuevas instalaciones en Prosperidad y el futuro centro 'multibarrio' en El Zurguén.

También te puede interesar

Lo último

stats