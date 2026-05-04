Cardiología, la primera especialidad que agotan los MIR en el Hospital de Salamanca

La elección de plazas MIR 2026 ha dado comienzo a primera hora de la mañana de este lunes 4 de mayo, donde se esperan repartir unas nueve mil plazas (9.278), cuya elección se extenderá hasta el día 27 en dos sesiones por la mañana y por la tarde.

Cardiología ha sido la primera especialidad que ha visto agotada sus plazas en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Este año se han ofertado tres plazas y cuatro minutos más tarde de las 10:00 horas ya no quedaba ninguna plaza disponible.

Las plazas han sido ocupadas por los MIR número 16, 40 y 50; el primero en elegir ha sido el número 16 del ranking a las 09:51 horas.

En 2025, esta plaza fue la primera de Cardiología en acabarse en Castilla y León y la número 21 en España.

Otras de las plazas que primero se han elegido en el Hospital de Salamanca ha sido una de las cuatro ofertadas en Anestesiología y Reanimación por el número 146 del ranking nacional de este año (a estas horas quedan todavía disponibles tres plazas).

A las 10:54 horas, el número 188 del ranking eligió una plaza de las cuatro disponibles de Hematología y Hemoterapia del Hospital de Salamanca; después lo ha hecho el número 285 a las 11:36 horas.

También ha sido elegida ya una de las tres plazas ofertadas en la especialidad de Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología (la ha escogido el número 271).