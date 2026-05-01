Cardiología de Salamanca recibirá más de 3 millones en material sanitario especializado

La Junta de Castilla y León ha aprobado un presupuesto de 3.888.415 euros destinado a la adquisición de suministros sanitarios para garantizar la atención diaria de los pacientes del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca durante los años 2026 y 2027.

La mayor parte de esta inversión se centrará en el Servicio de Cardiología, que contará con cerca de 3,3 millones de euros para la compra de material especializado. En concreto, se destinarán 1.998.977 euros a la adquisición de 1.495 stents coronarios, dispositivos fundamentales para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Además, se invertirán 1.364.685 euros en 174 marcapasos, 100 registradores de eventos y 530 sistemas de estimulación cardíaca, todos ellos esenciales para el diagnóstico y tratamiento de patologías del corazón.

Dentro del presupuesto global también se incluyen 524.752 euros para apósitos hemostáticos absorbentes postquirúrgicos, utilizados en curas tras intervenciones quirúrgicas y en el control de hemorragias.