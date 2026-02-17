El Carnaval del Rollo y Puente Ladrillo vuelve a demostrar su fuerza vecinal con dos días de fiesta y tradición

Los barrios del Rollo y Puente Ladrillo se preparan para vivir una de las celebraciones más esperadas y consolidadas del calendario salmantino: el Carnaval 2026. Bajo la organización del Consejo Social del Rollo, en estrecha colaboración con el Ayuntamiento y el tejido asociativo de la zona, la programación de este año vuelve a apostar por el carácter familiar, intergeneracional y comunitario que la define.

Con una previsión de participación que supera las 2.000 personas, esta cita no es solo una fiesta de disfraces, sino una muestra del compromiso social y la unión de los colectivos vecinales, que convierten estas jornadas en un referente de convivencia en la ciudad.

Martes 17: el color toma las calles en el Gran Pasacalles

La jornada principal tendrá lugar este martes con el Gran Pasacalles de Carnaval. El punto de encuentro será la Casa de la Mujer "Clara Campoamor" a las 16:15 horas, desde donde partirá la comitiva.

El desfile, integrado por comparsas, ruidosas batucadas y grupos de vecinos disfrazados, recorrerá las principales vías del barrio hasta desembocar en la Plaza Trujillo. Allí, la fiesta continuará con animación musical, la esperada entrega de premios a los mejores disfraces y el tradicional reparto de chocolate para todos los asistentes, un momento clave para estrechar lazos entre vecinos.

Miércoles 18: el adiós festivo con el Entierro de la Sardina

Como broche final a las celebraciones, el miércoles 18 se llevará a cabo el Entierro de la Sardina. Este acto simbólico, que marca el fin del desenfreno carnavalesco, comenzará en el entorno del Centro Municipal Integrado (CMI) Trujillo.

La actividad contará con un pasacalles por la propia plaza, seguido del tradicional responso y animación musical. Con este rito, el barrio mantiene viva una seña de identidad propia que combina la sátira festiva con el sentimiento de pertenencia a una comunidad activa y participativa.