Carrefour retira una freidora de aceite de su marca tras detectarse un exceso de calentamiento

Facua notifica la retirada de una freidora de aceite de la marca Carrefour tras detectarse un exceso de calentamiento durante su uso.

La freidora afectada, según explica la propia empresa francesa, se refiere exclusivamente a la referencia HDF30B-25 y al modelo con código de barras 3616959381410; de manera que el resto de los productos de esta gama no se encuentran afectados por la alerta.

Carrefour ha pedido a los propios consumidores que puedan tener el modelo de esta freidora que no la usen y opten por su devolución, facilitándoles el teléfono de 'Atención al Cliente' de la empresa (914908900).