Carrefour retira un mini dron para niños tras detectar un exceso de calentamiento en la batería

Un mini dron led para niños con un exceso de calentamiento en su batería. Este, según ha informado la organización FACUA-Consumidores en Acción en una alerta, es el objeto que los supermercados Carrefour han retirado de sus establecimientos debido al peligro de su uso.

En concreto, el artículo afectado tiene el código de barras 3617702074955 y la referencia TY158701, por lo que, tal y como apuntan desde la entidad, el resto de productos no se encuentran afectados por la alerta.

Debido a este hecho, la empresa Speed Track, dueña del juguete, ha pedido a aquellos consumidores que pudieran tener en sus hogares este dron que se abstengan de utilizarlo y, además, que se acerquen a su tienda más cercana para su devolución.